Euro
9.47
Dolar
7.78
BIST 100
1,332.06
Altın
1,842.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığından müzik emekçilerine gelir yardımı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "11 Aralık'ta bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde proje adına başvuru yöntemini, başvuruyu yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz." dedi.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 04.12.2020
Kültür ve Turizm Bakanlığından müzik emekçilerine gelir yardımı

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgın döneminde geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan proje planladıklarını belirtti.

Müzik meslek birliklerinin temsilcileriyle İstanbul'da bir araya gelen Bakan Ersoy, gazetecilere, dün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasının açılışını yaptıklarını anlatarak, "Sanatçılarımızla, müzik emekçilerimizle beraber iyi bir katılımla açtık. Başta Ankaralılar olmak üzere, bütün müzik camiası adına mekanın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Geçen hafta yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle müzisyenlere gelir yardımı adına bir proje üzerine çalıştıklarını açıkladığını anımsatan Ersoy, toplantıyı bu amaçla gerçekleştirdiklerini ve çerçeveyi hemen hemen netleştirdiklerini aktardı.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Yaptığımız görüşmeye istinaden pandemi döneminde geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir proje olmasını planladık. 11 Aralık'ta bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde proje adına başvuru yöntemini, başvuruyu yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz. 23 Aralık'a kadar başvuruları bu ilan ettiğimiz birimlerde toplanmasını istiyoruz ve bu tamamlanan projeler 30 Aralık'a kadar bakanlığımıza iletilecek. Ocak ayı itibariyle de projede yer alan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerine ödemelerini yapmaya başlayacağız."

Ersoy, proje kapsamında kişi başına 1.000 lira ödeme yapacaklarını belirterek, sözlerini, "İlk etapta düşündüğümüz, öngördüğümüz toplamda 20, 30 milyon civarında bir proje bedeli olacak diye tahmin ediyoruz. Bugünden itibaren 11 Aralık'a kadar projenin tüm detaylarını netleştirip Yunus Emre Enstitümüzün web sitesinde açıklayacağız. Bundan sonra da bu projeye katılmak isteyen, gelire ihtiyaç duyan sanatçılarımızın bu siteden gelişmeleri takip etmesini istiyoruz." diye tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara: Aşı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır
Gençlerbirliği'nde iki antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 65 milyon 558 bini aştı
'Koronavirüse karşı delikanlılık yapmamamız gerekiyor'
Filyasyon ekipleri 'dedektif' gibi iz sürerek Kovid-19 salgınıyla mücadele ediyor

Benzer haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığından müzik emekçilerine gelir yardımı

Kültür ve Turizm Bakanlığından müzik emekçilerine gelir yardımı

Pandemi sonrası için kıtlık uyarısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı özel tiyatrolar için 'Dijital Tiyatro' projesini başlattı

Engelli basketbolcular ligin özlemini yaşıyor

Engelli basketbolcular ligin özlemini yaşıyor
Mavigöl, Kovid-19 salgını döneminde huzur arayanların uğrak noktası oldu

Mavigöl, Kovid-19 salgını döneminde huzur arayanların uğrak noktası oldu
Uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerine 'Hızır' gibi yetişti

Uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerine 'Hızır' gibi yetişti