Tarihi konak 'Adana Mutfak Müzesi' olacak

ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesince restore edilen üç katlı tarihi konak, Adana Mutfak Müzesi olarak düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde üçüncü derece arkeolojik sit alanında bulunan 19. yüzyıldan kalma konağın, 2017'de kamulaştırıldığı belirtildi.

Bu çalışmanın Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün talimatı doğrultusunda Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı Koruma ve Uygulama Denetim Şube Müdürlüğünce gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, üç katlı "Tepebağ Evi"nin restorasyonunun tamamlandığı bildirildi.

Son rötuşların ardından tarihi yapının, Çukurova'nın zengin mutfak kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla Adana Mutfak Müzesi olarak düzenleneceği belirtilen açıklamada, burada mutfak malzemelerinin yanı sıra yöresel yemek tariflerinin yer alacağı, bölgeye özgü sofra düzeninin sergileneceği kaydedildi.

Açıklamada, Kayalıbağ Mahallesi'nde 9'u tescilli toplam 31 binanın aslına uygun restore edilmesi ve antik kalenin turizme kazandırılması için proje hazırlandığı da ifade edildi.

Muhabir: İsmihan Özgüven