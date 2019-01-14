Fotoğraf: AA/Aişe Hümeyra Bulovalı

İSTANBUL

"Baba Şarkılar" projesi kapsamında Gece Yolcuları, Müslüm Gürses şarkılarının yanı sıra Ajda Pekkan, Fikret Kızılok, Kenan Doğulu, Sezen Aksu, Şebnem Ferah ve Teoman gibi birçok sanatçının eserlerini yeniden yorumlayacak.

Provalar sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan grubun solisti Edis İlhan, Gece Yolcuları olarak daha önce çeşitli programlarda usta seslerin parçalarını seslendirdiklerini belirterek, "Bunları bir araya getirerek sanatçı bazında yapmaya karar verdik. Bunların ilki de rahmetli Müslüm Gürses'in şarkıları oldu. Baba Şarkılar'ın ilk ayağında Gürses'in şarkılarını yorumlayacağız. Zaten konserlerde çalıyoruz. Dinleyicilerimizin de çok fazla istediği parçalar." dedi.

İlhan, Müslüm Gürses'i grup olarak çok sevdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz eski şarkıları çok sevmekle beraber yeni nesil daha 'Neredesin Firuze'den sonraki bölümü biliyor. Biz de projede bunun bir karmasını yaptık. Mesela 'Nilüfer' çok seviliyor. Girince şarkıya programda bütün herkesin ayağına kalktığını görebiliyorsunuz ama bunun yanında çok eski şarkıları da seviliyor. 'Senden Vazgeçmem'den tutun da 'Bir Kadın Tanıdım' gibi birçok şarkısı projede var."

Vizyona girmesinin ardından yaklaşık 6,5 milyon kişi tarafından izlenen "Müslüm" filminden de çok etkilendiklerini kaydeden İlhan, "Şahin Kendirci'yi filmde çok beğendim. Özellikle filmde söylediği o otantik şarkı... Bence Kendirci geleceğin iyi şarkıcılarından, türkücülerinden biri olacak. Timuçin'i de filmde çok beğendim. Kendisinin müzikle ilgili olduğunu 10 yıl öncesinden biliyorum. İşin altından çok iyi kalktığını düşünüyorum. Herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Şarkılarını yorumlamak başlı başına bir çalışmayı gerektiriyordu"

Grubun gitaristi Uğur Arslantürkoğlu ise Müslüm Gürses'in besteci tarafından daha çok yorumcu yanıyla bilindiğinin altını çizerek, "Müslüm Gürses bir müzisyen olarak çok zor bir yoruma sahip. Timuçin Esen'in böyle bir yorumu çok önemsenen bir filmde, beylik şarkılarda becerebilmesi müzikle uğraşabilmenin yanında büyük bir çalışmayı da gerektiriyor. Biz bunu projeyi yaparken hissettik Edis'le. Müslüm Baba şarkılarını yorumlayarak, onun yorumuna yaklaşabilmek başlı başına bir çalışmayı gerektiriyordu." ifadelerini kullandı.

Arslantürkoğlu, "Baba Şarkılar"ın aynı zamanda bir sahne projesi olduğuna işaret ederek, şunları anlattı:

"24 Ocak'ta lansman gecemiz olacak. Aynı zamanda sahne üstünde de projenin hakkını vermeye çalışıyoruz uzun zamandır. Gece Yolcuları grubunun dışında yaylılar, klarnet ve sazlardan oluşmuş müzisyen dostlarımız da bizimle olacak. Birlikte çok özel bir soundu dinleyicilerimizin kulaklarına ulaştıracağız. Bu anlamda da çok özel bir proje."

Projede vokalde Edis İlhan, gitarda Uğur Arslantürkoğlu ve Umut Yıldız, basgitarda Orkun Gezer ve davulda Deniz Kaymaraz yer alıyor. "Baba Şarkılar" projesi ilk kez 24 Ocak'ta Babylon sahnesinde izlenime sunulacak.

Muhabir: Aişe Hümeyra Bulovalı