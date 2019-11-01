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Kültür Sanat

'Tamilla'ya 92 yıl sonra özel gösterim

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, Muhsin Ertuğrul'un yönettiği sessiz film "Tamilla"nın özel gösterimi yapıldı.

Hatice Özdemir Tosun   | 01.11.2019
'Tamilla'ya 92 yıl sonra özel gösterim Fotoğraf: Orhan Çiçek / AA

Antalya

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, Muhsin Ertuğrul'un yönettiği sessiz film "Tamilla"nın özel gösterimi yapıldı.

Ukrayna'da 1927'de çekilen film, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival çerçevesinde, Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu'nda sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

"Ertuğrul'un kayıp filmi" olarak nitelendirilen sessiz yapım, 92 yıl sonra Türkiye'de ilk kez Antalya'da seyirciyle buluştu. Tamilla'nın canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilen özel gösterimine piyanoda Ayşe Tütüncü ve klarnette Miray Eslek eşlik etti.

Fransız hukukçu ve yazar Ferdinand Duchene'nin aynı adlı romanından uyarlanan film, küçük yaşta başlık parası karşılığı satılan Tamilla'nın hikayesini anlatıyor.

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