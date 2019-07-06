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Kültür Sanat

Stratonikeia’da kazı çalışmaları başlatıldı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı çalışması başlatıldı.

Durmuş Genç   | 06.07.2019
Stratonikeia’da kazı çalışmaları başlatıldı

Muğla

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentte 3 bin yıllık tarihin her döneminden kalıntılar bulmanın mümkün olduğunu belirterek Karia bölgesinin en önemli kentlerinden olan antik kentin Tunç Çağı'ndan Cumhuriyet dönemine kadar adından söz ettirdiğini söyledi. 

Kazı çalışmalarına 5 ayrı üniversiteden yaklaşık 50 kişilik ekiple başladıklarını ifade eden Söğüt, "Daha önce restorasyon çalışmalarımız başlamıştı, şimdi kazı çalışmalarını da başlattık. Kentin yapısı gereği antik dönemden günümüze kadar olan tüm dönemlerin bulunduğu alanlarda kazı çalışmalarını yürütüyoruz." dedi.

Stratonikeia’da kazı çalışmaları başlatıldı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı çalışması başlatıldı. Kazı çalışmalarında ağırlıklı olarak kuzey şehir kapısı, batı cadde ve kutsal alanda ydevam ediyor. ( Durmuş Genç - Anadolu Ajansı )

Söğüt, kazı çalışmalarını ağırlıklı olarak kuzey şehir kapısı, batı cadde ve kutsal alanda yürüttüklerini vurguladı.

Köy meydanında da her yıl kazı çalışması yaptıklarını anlatan Söğüt, "Biz burada hem kazı hem restorasyon hem de koruma çalışması yapıyoruz. Ziyaretçiler de kazı çalışmalarını yürüttüğümüz alanlarda gezebiliyor. Burası yaşayan bir arkeoloji kenti." diye konuştu.

Söğüt, kentin bütününde kalabalık bir ekiple gerçekleştirdikleri kazı çalışmalarının yıl sonuna kadar süreceğini kaydetti.

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