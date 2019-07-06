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Kültür Sanat

Oyuncu Nathalie Kelley Bodrum'da

Ünlü oyuncu Nathalie Kelley, tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Ali Ballı   | 06.07.2019
Oyuncu Nathalie Kelley Bodrum'da

Muğla

Oyuncu Nathalie Kelley, tatil için eşi Jordan Burrows ile Bodrum'u tercih etti. Bir süredir ilçede tatilde olduğu öğrenilen ünlü oyuncu, Bodrum'un farklı bölgelerini de ziyaret etti.

Eşiyle, halılarıyla ünlü Etrim Mahallesi'ni ziyaret eden Kelley, Türk halısının tarihine ilişkin bilgi aldı.

Kelley'nin, Bodrum'un dokuma halısını ve kilimlerini çok beğendiği, Bodrum kilimi satın aldığı öğrenildi.

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