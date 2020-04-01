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Kültür Sanat

'Star Wars' oyuncusu Andrew Jack, Kovid-19 nedeniyle öldü

"Star Wars" (Yıldız Savaşları) film serisi aktörlerinden Andrew Jack, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İngiltere'de hayatını kaybetti.

Zehra Ulucak   | 01.04.2020
'Star Wars' oyuncusu Andrew Jack, Kovid-19 nedeniyle öldü

Ankara

"Star Wars" (Yıldız Savaşları) film serisi aktörlerinden Andrew Jack' in menajeri Jill McCullough, aynı zamanda aksan koçluğu yapan 76 yaşındaki İngiliz aktör'ün, Surrey'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Jack'in Kovid-19 nedeniyle Avustralya'da karantinada olan eşi Gabrielle Rogers, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Andrew Jack'e 2 gün önce yeni tip koronavirüs teşhisi konuldu. Acı çekmedi ve ailesinin onunla 'birlikte' olduğunu bilerek huzur içinde hayata gözlerini yumdu." ifadesine yer verdi.

Andrew Jack, "Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi" (Yıldız Savaşları: Son Jedi), "Solo: A Star Wars Story" (Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi), "Star Wars: Episode VII – The Force Awakens" (Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor) filmlerinde rol almıştı.

Jack’in, aksan koçluğu yaptığı kişiler arasında oyuncu Robert Downey Jr. ve Chris Hemsworth da bulunuyor.


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