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Kültür

Sisle kaplanan Yaralıgöz Dağı havadan görüntülendi

Bilal Kahyaoğlu, Özgür Alantor   | 10.09.2021
Sisle kaplanan Yaralıgöz Dağı havadan görüntülendi

Kastamonu

Kastamonu'da 2 bin 57 rakımlı Yaralıgöz Dağı, sisle birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Esentepe mevkisinde yer alan Yaralıgöz Dağı'nın altında çizgi şeklinde etkili olan sis, ormanlarla kaplı çevrenin güzelliğine güzellik kattı.

Sisin vadiye çökmesi sonucu Yaralıgöz Dağı ile yüksek kesimler sisin üzerinde kaldı.

Görüş mesafesinin düştüğü bölgede bazı vatandaşlar da sisli manzarayı izledi.

AA muhabiri, sisin oluşturduğu görsel şöleni drone ile görüntüledi.

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