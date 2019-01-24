'Senfoni ile Saz Eserleri' CRR'de seslendirildi

Fotoğraf: AA/Aişe Hümeyra Bulovalı

İSTANBUL

Türk müziği ile klasik Batı müziğinin bir araya geldiği "Senfoni ile Saz Eserleri" dinleyiciyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç ile şef ve sanatkar Orhan Şallıel'in hazırladığı projenin tanıtım konseri, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarının katılımıyla Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ney ve tambur sanatkarı Tokaç, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orhan Şallıel'le uzun yıllar önce tanıştığını ve bu tanışıklıktan sonra da proje fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Tokaç, projede geleneği korumaya çalıştıklarının altını çizerek, "Temelden şaşmayarak, farklı mecralarda, platformlarda evrensele nasıl ulaşabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. Projede, Senfoni Orkestra'nın düzenlenmesi ile örtüşecek makamlara ve biraz da üzerinde misyon taşıdığını düşündüğümüz eserlerin bestekarları üzerine istişare ederek repertuvarı oluşturduk." dedi.

Projede Sultan Abdülaziz'in yanı sıra birçok önemli bestekarın eserlerinin yer aldığını aktaran Tokaç, şunları kaydetti:

"Projenin kalıcı bir hale gelmesi ve örneklenmesi adına albümü geçtiğimiz sonbahar aylarında çıkardık. Sonra Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın genç sanatçıları ile icra ettik. İnşallah bundan sonra yeni repertuvarların yanı sıra genç bestecilere örnek teşkil edecek yeni eserler ortaya çıkaracağız. Bizden başka arkadaşların da bu alanı kullanmasını istiyoruz. Bu konuda güzel yapan, iyi örnekler sunan herkesin gücümüz olduğunca arkasındayız, gücümüz yoksa da yanı başlarında fiziki olarak insani desteğimizle her zaman onlarlayız."

"İki disiplinin dostça yürüyebildiği bir proje oldu"

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası şefi ve bestekar Orhan Şallıel ise "Senfoni ile Saz Eserleri"nin güzel bir proje olduğunu belirterek, "Eserlerin seçkisi ile iki disiplin bir arada bu projede. Bir tarafı tek sesli, bir tarafı çok sesli ama ne çok seslilik tek sesliliği örtmeli, ne de tek seslilik çok sesliliğin önüne çıkmalı. Kol kola girip, dostça yürüyebilen bir proje oldu benim için." diye konuştu.

Şallıel, projenin ilk ayağının bir yılda tamamlandığını ve devamının da geleceğini aktararak, "Bu coğrafyada belli bir dönemde ortaya çıkmış eserler var. Fakat bu proje sadece bu coğrafyanın insanları için kalmayacak kadar parıldayan bir yol. Projenin bütün dünya festivallerinde yer alabilecek, yeni bir stil oluşturabilecek bir şey olduğunu hissediyorum. Umarım proje tüm dünyayı dolaşacak ve bunun gibi örnekler Türkiye'nin iyi ve doğru tanıtımı açısından, kültürümüz adına da çok çok güzel bir yol olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Projede Sultan Abdülaziz'in "Hicaz Sirto" eserinin yanı sıra Şerif Muhiddin Targan'ın, Hasan Özçivi'nin, Refik Fersan'ın, Cinuçen Tanrıkorur'un, Tanburi Cemil Bey'in ve Hüseyin Soysal'ın besteleri, müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.

Muhabir: Aişe Hümeyra Bulovalı