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Kültür

'Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı' sergisi açıldı

"Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı" sergisi, Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu sergi salonunda sanatseverlerle buluştu.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 07.04.2022
'Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı' sergisi açıldı

İstanbul

Müzede devam eden "Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi" sergisine paralel olarak sunulan sergi, Şehzade Abdülmecid Efendi'nin büyükbabası, amcası, babası ve kuzenleri 2. Mahmud, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve Sultan 2. Abdülhamid'in eserlerine odaklanıyor.

2. Mahmud'un yazı hocaları Kebecizade Mehmed Vasfi'nin ve Mustafa Rakım'ın eserlerinin de yer aldığı sergide, hattat sultanların hat levhaları ve kıt'aları ile güzel yazı örnekleri sergileniyor.

Sakıp Sabancı Müzesi ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi ve özel koleksiyonlardan seçilmiş eserlerin yer aldığı sergi, 30 Haziran'a kadar açık olacak.

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