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Kültür Sanat

Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle 2 günle sınırlandırıldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 ve 17 Aralık akşamları saat 19.30'da yapılacak.

Zehra Melek Çat   | 23.11.2020
Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle 2 günle sınırlandırıldı

Konya

"İhsan Vakti" temasıyla düzenlenecek törenin biletleri, "http://ebilet.konyakultur.gov.tr" adresinden satışa sunuldu.

Daha önce 4 gün süreceği duyurulan törenler, 2 günle sınırlandırıldı.

Geçen yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ni 39 bin 750 kişi izlemişti.

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