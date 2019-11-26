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Kültür Sanat

Resim sanatını çini ve seramikle buluşturdu

Kütahyalı ressam, çini ve seramik ustası Ömer Numan Özyağman, tuval yerine tabak, vazo, pano gibi çini ve seramiklere çizdiği resimlerle sanata farklı bakış açısı kazandırdı.

Muharrem Cin   | 26.11.2019
Resim sanatını çini ve seramikle buluşturdu Fotoğraf: Muharrem Cin/AA

Kütahya

Kütahya'da el sanatları ustası ve ressam Ömer Numan Özyağman, tuval yerine çini ve seramiklere resim yapıyor.

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'ndeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren 30 yaşındaki Özyağman, resim sanatını çini ve seramikle buluşturdu.

Özyağman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yaşından bu yana çini ve seramiğe resim çizdiğini söyledi.

Özyağman, çini ve seramik sanatıyla tanışmasının ortaokul yıllarında olduğunu dile getirdi.

O dönemlerde boş zamanlarında yardım etmek için dedesinin çay ocağına gittiğini anlatan Özyağman, "Burada da vakit buldukça gazetelerdeki o dönemin sanatçılarının resimlerini bulduğum kağıtlara kara kalemle çiziyordum. Mahallede çinici esnafı çok fazlaydı. Bir gün onlardan birisi çizdiğim resimleri çini üzerine yaparak para kazanabileceğimi söyledi. O günden sonra bir esnafın yanında çini ve seramiğin üzerine resim denemeleri yapmaya başladım." diye konuştu.

"Tuvalde olduğu gibi renkler aynen çıkmıyor"

Ömer Numan Özyağman, bu işe başladığında çini ve seramiğe resim yaparken zorlandığını belirtti. 

Kağıda, tuvale, duvara çizip boyadığı gibi çini ve seramikte uygulama yapamadığını ifade eden Özyağman, şunları kaydetti:

"Çünkü boyasından fırçasına kadar her şey çok farklıydı. İşi öğrenmek için hiç para kazanmadan çinicilerin yanında yaklaşık 5 yıl çırak olarak çalıştım. 20'li yaşlara geldiğimde küçük bir atölye açarak çalışmalara başladım. Çini ve seramiğe resim yapmak kolay değil. Seramiğin üzerine çizdiğiniz ve boyadığınız resimler sırlandıktan sonra yaklaşık bin derecelik fırınlarda pişiriliyor. İstediğiniz tonda renklerin çıkmama riski çok büyük."

Kendine özgü çalışmalarının çok beğenildiğini söyleyen Özyağman, çalışmalarını ağırlıklı olarak Osmanlı dönemine ait minyatür ve gravürler ile üç boyutlu resimlerin oluşturduğunu bildirdi. 

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