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Kültür Sanat, Yılın Fotoğrafları 2020

Oyuncu Şevket Çapkınoğlu'nun seçimi 'Gün batımında çiftçiler' oldu

Oyuncu Şevket Çapkınoğlu, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, yaşam kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler" başlıklı fotoğrafını seçti.

Hilal Uştuk   | 28.12.2020
Oyuncu Şevket Çapkınoğlu'nun seçimi 'Gün batımında çiftçiler' oldu

İstanbul

En son "Kuruluş Osman" dizisinde "Megala" karakterini canlandıran başarılı oyuncu Şevket Çapkınoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çapkınoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Sanatçı, haber kategorisinde Mahdi Marizad'ın İran'ın Kum kentinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında Fatıma-i Masume Türbesi'nde gerçekleştirilen dezenfekte işlemlerini gösteren "Koronavirüs İran’da" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafın oldukça ilginç olduğunu dile getiren sanatçı, "İnsan fotoğrafa bakınca, haberin içeriğini merak edip okuma gereği duyuyor. Merak ettirmeyi başarabildiği için bence çok başarılı ve amacına ulaştıran bir fotoğraf." dedi.

Spor kategorisinde Okan Coşkun'un çektiği "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafı tercih eden Çapkınoğlu, "Bu fotoğraf hem spor tutkusunun nasıl bir şey olduğunu etkili bir şekilde anlatıyor hem de insanın yüzüne kocaman bir gülümseme konduruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başarılı sanatçı, yaşam kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün, Van'da hayvanları için patoz ile kışlık yem hazırlayan çiftçilerin gün batımındaki durumlarını görüntülediği fotoğrafı seçti.

"Gün batımında çiftçiler" başlıklı fotoğrafı çok beğendiğini dile getiren Çapkınoğlu, şunları söyledi:

"Yaşam dalındaki fotoğraf, çok sinematografik. İlk bakışta Madmax Film Platosu gibi geldi bana. Fotografin içeriğini okuyunca, aslında hayvanlar için kışlık yem hazırlayan çiftçiler olduğunu öğrendim. Her yerde bir yaşam mücadelesi var. Yaşamın kendisi gibi zor ama güzel."  

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