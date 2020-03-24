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Kültür Sanat

Oyuncu Fatma Girik: Evde kalın çağrısına destek veriyorum

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Fatma Girik, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların yaptığı "evde kalın" çağrısına destek verdi.

Ali Ballı   | 24.03.2020
Oyuncu Fatma Girik: Evde kalın çağrısına destek veriyorum

Muğla

Torba Mahallesi'nde annesiyle yaşadığı evinde dinlenen Girik, alışverişini yardımcıları aracılığıyla yapıyor. 

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, beraberindeki Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya ve Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ile Girik'i ziyaret etti. Ziyaretten paylaşılan görüntülerde usta oyuncunun, evinde annesiyle dinlenip vakit geçirdiği ve televizyon seyrettiği görüldü.

Girik'in sağlık durumu hakkında bilgi aldığını ifade eden Aras, belediye ekipleriyle büyüklerin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacaklarını dile getirdi.

Fatma Girik ise ziyaretinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Koronavirüs salgınına karşı uzmanların tavsiyelerine uyulmasını isteyen Girik, "Evde kalın çağrısına ben de destek veriyorum. İnsanlar gerekmedikçe dışarıya çıkmasınlar. İnşallah bu durum en kısa sürede atlatılır." ifadesini kullandı.

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