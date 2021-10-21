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Kültür

'Osmanlı çileği' coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Mustafa Kemal Bektaş   | 21.10.2021
'Osmanlı çileği' coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Zonguldak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde pembe rengi, aroması ve kokusuyla eşsiz özelliğe sahip Osmanlı çileğinin coğrafi işaret tescil belgesinin alındığı bildirildi.

Ereğli Kaymakamlığı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) ve Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticilerini Koruma Derneği iş birliğiyle yürütülen, "Tarlalar Sürülsün, Gelenek Sürsün Projesi" kapsamında Erdemir Taş Bina'da 20 üretici aileye 3 bin Osmanlı çileği fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, yaptığı konuşmada, ülkenin ve bölgenin ekonomik kalkınmasına verdikleri katkının yanında yerel ve kültürel değerlerin korunması için bu projelere imza attıklarını kaydetti.

Osmanlı çileğini geleceğe aktarmak istediklerini dile getiren Oral, "Dağıtılan bu fidelerin üreticilerimizin özenli bakımlarıyla tüketiciyle buluşacağını ve Osmanlı çileğinin Ereğli'nin önemli değeri olarak varlığını sürdüreceğine inanıyorum." dedi.

"Son derece onurlu ve sevinçliyiz"

Dernek Başkanı Şaban Çetinkaya da girişimleri sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesi almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çetinkaya, "Bu belgeyle Osmanlı çileği yasal koruma altına alınmıştır. Bundan son derece onurlu ve sevinçliyiz. Ereğli'de ilk coğrafi işaretli ürün olarak da bu önemlidir." şeklinde konuştu.


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