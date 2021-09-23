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Kültür

Neşet Ertaş özel konserle TRT 2'de anılacak

Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenecek gecede, İstanbul Radyosu Türk halk müziği sanatçısı Zafer Gündoğdu şef olarak görev alacak.

Fatih Türkyılmaz   | 23.09.2021
Neşet Ertaş özel konserle TRT 2'de anılacak

Istanbul

Halk ozanı Neşet Ertaş özel bir konserle anılacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenecek gecede, İstanbul Radyosu Türk halk müziği sanatçısı Zafer Gündoğdu şef olarak görev alacak.

Sunuculuğunu Erkan Tarhan'ın üstleneceği Neşet Ertaş Anma Konseri'ne Nilgün Kızılcı, Gülşen Kutlu ve Ümit Tokcan solist olarak katılacak.

Konserde, Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu, Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu ve Türk Halk Müziği Korosu'nun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı ses ve saz sanatçıları ile TRT Radyoları ses ve saz sanatçıları yer alacak.

Etkinlik, 25 Eylül Cumartesi saat 20.00'de TRT 2'den canlı olarak yayınlanacak.

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