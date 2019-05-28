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Kültür Sanat

Millet bahçesinde kültür mirası örnekleri sergilenecek

Gaziantep'te yapılacak millet bahçesine, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan kentin tarihi yer altı su tesisleri ve içme suyu şebekesinin örnekleri de inşa edilecek.

Mehmet Akif Parlak   | 28.05.2019
Millet bahçesinde kültür mirası örnekleri sergilenecek

Gaziantep

Gaziantep'te yapılacak millet bahçesinde, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan kentin tarihi yer altı su tesisleri ve içme suyu şebekesinin örnekleri de sergilenecek.

Kentte "Arena"nın inşasıyla atıl hale gelen ve yıkılan Kamil Ocak Stadyumu arsasına Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılacak millet bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "100 Günlük Eylem Planı"nda da yer alıyor.

Millet bahçesine, Gaziantep'in tarihi altyapısı olarak bilinen ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan yer altı su tesisleri "kasteller" ve içme suyu şebekesi "livaslar"ın örnekleri inşa edilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, 70 dönümde yapılacak millet bahçesi projesinin devam ettiğini söyledi.

TOKİ'nin alanla ilgili uygulama projesinin tamamlandığını ifade eden Şahin, "Bundan sonra alanın ihalesi olacak. Ziyaretçilerimiz Arkeoloji Müzesi'nden gelecek, önce 70 dönüm millet bahçesini gezecek, ardından yeni açtığımız 25 Aralık Panorama Müzesi'ne geçecek. Oradan da kaleye ve tarihi sokaklara doğru gidecek. Müzeleriyle, millet bahçelerimizle bambaşka bir Gaziantep olacak." dedi.

"Kastel ve livaslar inşa edilecek"

Şahin, millet bahçesinin tarih ve doğayla iç içe bulunacağını, bu anlamda barındırdığı özelliklerle kentin minyatürü olacağını belirtti.

Millet bahçesinin, kentin yeni cazibe merkezi haline geleceğini anlatan Şahin, "Burada bize, kültürümüze ve tarihimize ait çok şey olacak. Ziyaretçilerin 'arasta' dediğimiz, alışveriş yapacağı küçük küçük yerler bulunacak. Çok ciddi yeşil alan olacak." diye konuştu.

Kentteki kastel ve livasların örneklerinin de bahçede yer alacağını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Atalarımız suyu nasıl kullanmış, suyu nasıl kastelle, livaslarla halka ulaştırmış, dönüştürmüş bunun örneklerini herkese göstermek istiyoruz. Bunların hepsinden oluşan çok güzel bir millet bahçemiz olacak. Bir hayırseverimizin yaptıracağı büyük meydan camimiz de var, uygulama projesi tamamlanmak üzere. Hepsi birleştiği zaman, müzesiyle, camisiyle, millet bahçesiyle herkesin gelip hayat bulduğu, çok güzel bir meydan olacak."

Şahin, en kısa zamanda millet bahçesi için ilk kazmanın vurulacağını sözlerine ekledi.

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