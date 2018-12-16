Mevlana'nın "Mesnevi"si 26 dilde hoşgörüye çağırıyor

Büyük Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Hazreti Mevlana'nın ünlü eseri Mesnevi, Farsça orijinalinin yanında başta Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Arapça olmak üzere 26 dilde yayımlandı.

KONYA - MELİKE KINACI

Hayatını ilahi aşka ve insanlığa doğru yolu göstermeye adayan, Batı dünyasının Rumi'si, tasavvufta Mevlevi yolunun öncüsü Mevlana Celalleddin-i Rumi'nin ünü dünyaya yayılan eseri Mesnevi, bugüne kadar Farsça orijinalinin yanı sıra başta Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Arapça olmak üzere 26 dilde yayımlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen tercüme çalışmaları kapsamında, en son Kırgızca çevirisi yapılan Mesnevi'nin toplam 50 dile çevrilerek, Mevlana'nın öğretilerinin dünyada daha fazla insana ulaşması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orijinali Farsça yazılmış eserin öncelikle günümüz Türkçesine çevrilmesini sağladıklarını, ortaya çıkan Türkçe eserin ilgi ve beğeniyle karşılandığını söyledi.

"Mesnevi’yi anlamaları için önemli bir fırsat oluyor"

Hazırladıkları 6 ciltlik Türkçe Mesnevi'nin ardından eserin tüm insanlığa ulaşmasını istediklerini belirten Altay, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 26 dilde baskısı yapıldı. Çokça kullanılan İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca gibi dillere çevirisi tamamlandı. En son Kırgızcaya çevrildi. Şu an itibarıyla Uygurca, Portekizce gibi dillere çevrilmesi için çalışmalar sürüyor. İnşallah hedefimiz Mesnevi'yi 50 dile çevirmek. Hem Konya'ya gelenler ilgi gösteriyor hem de yurt dışı ziyaretlerinde devlet büyüklerimiz Mesnevi'nin o ülke dilinde çevirisini muhataplarına hediye ediyor. Biz de en son İspanya Büyükelçisi'ne Mesnevi'nin İspanyolca çevirisini takdim ettik. İnsanlar bundan etkileniyorlar. Kendi dillerinde okumaları, Mesnevi'yi anlamaları için önemli bir fırsat oluyor."

İnsanların, Mevlana'nın öğretilerini anlamak ve hayatlarına uygulamak için Mesnevi'ye bakması gerektiğinin altını çizen Uğur İbrahim Altay, "Mesnevi, adeta her kelimesi üzerine bir kitap yazılacak kadar değerli. Günümüzde insanlar Mevlana'nın sözlerini sosyal medyadan sık sık paylaşıyor, Mesnevi'den alıntılar yapıyor. Bu, okuyan herkesin etkileneceği bir külliyat. Özellikle günümüz dünyasında Mesnevi, bundan yüzyıllar önce verdiği mesajla, hoşgörüye, insanların bir arada yaşamasına dair önemli bir başucu kitabı. Daha çok okunması için biz hem Türkiye’deki baskı sayısının arttırılması hem de dünya dillerine çevrilmesi için çaba sarfediyoruz." dedi.

"Mesnevi hepimizin gündeminde"

Altay, Mesnevi'nin tüm dünyada ilgi uyandıran bir eser olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle Avrupa ve Amerika'da sürekli çok okunan kitaplar listesinde Mesnevi'yi görüyoruz. Ülkemizde de Mesnevi çok okunan kitaplar arasında. Belki alıp tamamını okumak yerine belli kısımlarını gözden geçirip, buralardan alıntı yapmayı tercih edenler de var ama Mesnevi hepimizin gündeminde olan bir eser. Sosyal medyada günde en az bir defa Hazreti Mevlana'nın sözleriyle karşılaşmamızı sağlayan bir temel kitap durumunda."

Mevlana'nın "gel" çağrısı 26 dilde

Mesnevi bugüne kadar Farsça aslı ile birlikte Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca, İsveççe, İtalyanca, Urduca, Fransızca, Japonca, Arnavutça, İspanyolca, Türkmence, Tacikçe, Çince, Özbekçe, Kazakça, Flemenkçe, Yunanca, Malayca, Rusça, Azerice, Boşnakça, Kürtçe, Svahilice ve Kırgızca dillerinde basıldı.

Uygurca, Tatarca, Portekizce, Amharca, Bulgarca, Gürcüce ve Osmanlı Türkçesi ile baskı için ise çalışmalar devam ediyor.