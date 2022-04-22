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Kültür

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseri verecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Operacapella" konserini Tarsus ilçesinde sanatseverlerle buluşturacak.

Mustafa Ünal Uysal   | 22.04.2022
Mersin Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseri verecek

Mersin

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, insan sesinin enstrüman olarak kullanıldığı "acapella" çok sesli müzik türü, "Operacapella" konseri ile 25 Nisan Pazartesi saat 15.30'da Tarsus Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Koro şefliğini Anıl Aydın'ın yapacağı konserde, MDOB sanatçıları sahne alacak. Türk besteciler ve dünya koro repertuvarının şarkıları ile Afrika melodileri de seslendirilecek.

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