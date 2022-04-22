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Kültür

Diyarbakır'da Osmanlı ve Mevlevi motifleriyle bezenmiş tespihler sergileniyor

Diyarbakır'da ince işçilikle uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan, Osmanlı ve Mevlevi motifleriyle bezenmiş tespihlerin yer aldığı sergi açıldı.

Aziz Aslan   | 22.04.2022
Diyarbakır'da Osmanlı ve Mevlevi motifleriyle bezenmiş tespihler sergileniyor Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının, "Fekiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu" çerçevesinde etkinlikleri sürüyor.

Tarihi Sur ilçesinde Ulu Cami içerisindeki Yazma Eser Kütüphanesi'nde açılışı gerçekleştirilen "La Havle Tespih Sergisi" Mahir Turaner'in koleksiyonundan oluşuyor.

Tespih sanatının en nadide örneklerinin bulunduğu sergide, farklı malzemelerden yapılmış tespihler sergileniyor.

Necef, fil, mamut dişi, Osmanlı kehribar, zarlar ve haçlardan yapılan ürünler, el işçiliği ve uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan motif ve nakış çalışmalarıyla dikkati çekiyor.

Serginin açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, İslam sanatının en güzel örneklerinden tespihin şükür ve sabrın nişanesi olduğunu söyledi.

Tespih hediye etmenin dostluğu güçlendiren etkisinden bahseden Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Diyarbakır'da yaşayan, Türkiye'nin en önemli tespih koleksiyonerlerinden Mahir Turaner'in koleksiyonunda bulunan nadide eserlerden oluşan tespih sergisini açacağız. İnşallah bunu her sene ramazan ayının son haftasında geleneksel hale getiririz. Çünkü Diyarbakır'ın gerçekten çok önemli bir tespih kültürü var. Diyarbakır'da geçmişten bugüne taşıdığımız önemli değerlerimizden tespih sanatıyla ilgili var olan değerlerimizi gün yüzüne çıkarmak için bu ve benzeri etkinliklerimiz devam edecek."

Karaloğlu, vatandaşları sergiyi gezmeye davet etti.

Daha sonra Karaloğlu, Turaner, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemil Alp tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Turaner, Vali Karaloğlu ve beraberindekilere tespihler hakkında bilgi verdi.

Sergi, 7 Mayıs'a kadar açık kalacak.

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