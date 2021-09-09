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Kültür

Matrix 4'ün ilk fragmanı yayımlandı

Ünlü bilim kurgu serisi The Matrix'in dördüncü filmi "The Matrix: Resurrections"ın fragmanı paylaşıldı.

Salih Şeref   | 09.09.2021
Matrix 4'ün ilk fragmanı yayımlandı

İstanbul

"Neo" karakterini başarılı oyuncu Keanu Reeves'in canlandırdığı yapımda, Carrie-Anne Moss, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II ve Ellen Hollman da yer aldı.


Filmin yönetmen koltuğunda Lana Wachowski oturuyor. Lana Wachowski, David Mitchell ve Aleksander Hemon'ın kaleme aldığı "The Matrix: Resurrections"ın ilk teaserları geçtiğimiz günlerde WhatIsTheMatrix sitesinde paylaşıldı.

İlk filmi 1999'da yayınlanan "The Matrix"in ardından 2003'te yayınlanan "Matrix Revolutions" filmiyle seriye uzun bir ara verilmişti.

The Matrix'in, 18 yıl aradan sonra tamamlanan 4. filmi, 22 Aralık'ta vizyona girecek.




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