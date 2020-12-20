Euro
9.35
Dolar
7.63
BIST 100
1,408.32
Altın
1,880.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Mark Eliyahu PSM Online'da müzikseverlerle buluştu

Mark Eliyahu, Zorlu PSM Online'da konser verdi.

Musa Alcan,Aişe Hümeyra Bulovalı   | 20.12.2020
Mark Eliyahu PSM Online'da müzikseverlerle buluştu

İstanbul

Doğu ve Batı müziklerini sentezlediği tarzıyla dikkati çeken sanatçı Mark Eliyahu, Zorlu PSM Online'da konser verdi.

Eliyahu'nun kamança ve tar gibi eski enstrümanları modern ve fütüristik ögelerle birleştirdiği performansı, "online.zorlupsm.com" adresinden canlı yayınlandı.

Tüm grubuyla birlikte sahne alan müzisyene, besteci, müzikolog ve tar sanatçısı olan babası Piris Eliyahu ile klavyede Haim Weiss, gitar ve klavyede Adi Rotem eşlik etti.

Babasıyla aynı sahnede olmaktan büyük gurur duyduğunu dile getiren sanatçı, ekip arkadaşlarını tek tek takdim etti.

Mark Eliyahu, "Journey", "Endless", "Drops", "Coming Back" gibi çok bilinen eserlerinin yanı sıra "Silence" isimli, henüz yayınlanmamış bir parçasını da seslendirdi.

Perküsyoncu Rony Iwryn'in su ve farklı objelerle gerçekleştirdiği performans da konserin dikkati çeken bölümlerinden oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 77 milyonu geçti
ABD'de onaylanan Moderna'nın Kovid-19 aşı dozlarının dağıtımına başlandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Avrupa'nın birçok ülkesi İngiltere'ye seyahat yasağı getirdi
Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 316 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Mark Eliyahu PSM Online'da müzikseverlerle buluştu

Mark Eliyahu PSM Online'da müzikseverlerle buluştu

'Beethoven'ın Doğum Günü Konseri' canlı yayınla TRT 2'de yayınlanacak

Mark Eliyahu PSM Online'da konser verecek