Euro
9.35
Dolar
7.68
BIST 100
1,380.82
Altın
1,872.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"21 Aralık Türkçe Eğitim Günü Kutlama Programı"
logo
Kültür Sanat, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu'nun tercihi 'Tır dorsesinde yolculuk' oldu

Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan başarılı oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hilal Uştuk   | 21.12.2020
Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu'nun tercihi 'Tır dorsesinde yolculuk' oldu

İstanbul

Aynı zamanda yazar da olan Yenişehirlioğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı. 

Sanatçı, haber kategorisinde, Mustafa Çavuş'un, Samsun'da bir tır dorsesinde yakalanan düzensiz göçmenleri yansıtan, "Tır dorsesinde yolculuk" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Yenişehirlioğlu fotoğrafa ilişkin, "Merhametsizlik bütün sınırları ve insanlığın ar perdesini yırtıyordu." değerlendirmesini yaptı.

Spor kategorisindeki tercihini Fecri Barlık'ın Siirt'te çektiği "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğraftan yana kullanan Yenişehirlioğlu, "Yokluğu var ediyordu çocuk gönüllerinde heyecanla." ifadelerini kullandı.

Bahadır Yenişehirlioğlu, yaşam kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'ye ait "kısıtlamalar sonrası ilk Cuma" başlıklı karesini seçerken, "Sıklaşan saflar insanoğlunun yalnızlığına işaret olarak kimi zaman giderek ayrışıyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 191 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's bazı ürünlerin bitebileceği uyarısında bulundu
Kazakistan’da Sputnik V aşısının üretimine başlandı
İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüse kapsamlı araştırma
Prof. Dr. Balık: Virüste şu ana kadar Kovid aşılarını etkisiz kılacak mutasyona rastlanmadı

Benzer haberler

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu'nun tercihi 'Tır dorsesinde yolculuk' oldu

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu'nun tercihi 'Tır dorsesinde yolculuk' oldu

Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ'ın tercihi 'Hamilton'un zaferi' oldu

Milli Mücadelenin cephe gerisinde bir ömür: Anadolu Ajansının ilk Genel Müdürü Alaeddin Bey

Pelin Çift seçimini 'Muhammed bebeğin mutluluğu'ndan yana kullandı

Pelin Çift seçimini 'Muhammed bebeğin mutluluğu'ndan yana kullandı
Bosna Hersek'in Mostar şehrinde halk yerel seçim için sandık başında

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde halk yerel seçim için sandık başında
Milli motosikletçi Deniz Öncü'nün tercihi 'Hamilton'un zaferi' oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü'nün tercihi 'Hamilton'un zaferi' oldu