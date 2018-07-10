Mardin'de tarihi mekanlar müzikle şenleniyor

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince, "Müzikli Saatler ve Avluda Fasıl" projeleri kapsamında tarihi mekanlarda müzik programları düzenleniyor.

Fotoğraf: AA/Osman Öksüz

MARDİN

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi mekanları müzikle şenlendiriyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının "Müzikli Saatler ve Avluda Fasıl" projeleri kapsamında şehrin kültürünü yansıtan müzikler tarihi sokak, meydan ve konaklarda çalınıyor. Tarihi mekanları gezmeye gelen ziyaretçiler, müzik etkinliklerine yoğun ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, şehrin kültür değerini yeniden canlandırdıklarını belirtti.

Yaman, farklı din, dil, kültürlere mensup insanların yüzyıllardan bu yana kardeşçe yaşadığı Mardin’de, unutulmaya yüz tutmuş somut olmayan kültür varlıklarını gelecek nesillere aktarmak için belediye bünyesinde konservatuvar kurduklarını söyledi.

Geliştirdikleri projeyle tarihi mekanların şehrin kültürünü yansıtan müzikle şenlendiğini ifade eden Yaman, "Cumhuriyet Meydanı, Kermozade Konağı ve eski Kız Meslek Lisesinin merdivenlerinde sokak çalgıcılarının katılımıyla program düzenliyoruz. Gezmeye gelen misafirlerimiz, neşeli bir ortamda keyifli vakit geçiriyorlar. Tarihi mekanlarda müzik seslerinin yükselmesi, hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi mutlu ediyor." dedi.

Muhabir: Osman Öksüz