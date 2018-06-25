Küçük piyanistin gururlandıran başarısı

Fotoğraf: Evren Atalay

İZMİR

İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Uluslarası Piyano Yarışması Genç Yetenekler kategorisinde ikinciliği elde eden 12 yaşındaki Tunay Kurban, Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tunay Kurban'ın piyano ile tanışması, henüz 4 yaşındayken ağabeyi evde müzik dersi aldığı sırada başladı. Küçük kızın piyano sevgisini ilk kez evlerine gelen piyano öğretmeni fark etti. Minik Tunay, bir süre sonra aynı piyano öğretmeninden eğitim aldı.

Yeteneğiyle dikkati çeken küçük kız, piyano eğitimini dünyada 90'dan fazla ülkede aşamalı müzik sınavları sistemi sunan bir müzik okulunda sürdürdü.

Tunay Kurban, bu süreçte Uluslararası Mozart Akademi Piyano ve İtalya'da düzenlenen "Tadini İnternational Music Competition" adlı yarışmada ikinci olmayı başardı.

İtalya'da 5 Haziran'da organize edilen Uluslarası Piyano Yarışması'na katılan Kurban, Genç Yetenekler kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Dünyanın birçok ülkesinden 16 yaşıtını geride bırakan Tunay Kurban, elde ettiği başarıyla ailesine ve ülkesine gurur yaşattı.

"Türkiye'yi temsil edip derece kazanmak beni gururlandırdı"

Tunay Kurban, ne zaman piyanonun tuşlarına dokunsa kendisini çok huzurlu hissettiğini söyledi.

Ailesinin kendisine çok büyük destek verdiğini dile getiren Kurban, "Her başarı beni yeni hedeflere yöneltiyor. Son olarak Milano'da dereceye girdim. Çaldıkça kendime olan güvenim artıyor. Ülkemi ve ailemi gururlandırdığım için çok sevinçliyim. İnşallah yeni başarılara emin adımlarla ilerleyeceğim." dedi.

Kurban, konservatuvarda piyona eğitimi almak istediğini ifade etti.

Mesleğinin müzikle ilgili olmasını hedeflediğini aktaran Kurban, "Onun için şimdiden hazırlık yapıyorum. Ailem ve okulda arkadaşlarım bana bu konuda çok destek oluyor. Beni örnek alan bazı arkadaşlarımın piyano çalmaya başlaması beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Piyano öğretmeni Demet Eytemiz de Tunay ile 3 yıldır çalıştıklarını anlattı. Öğrencisinin kısa sürede güzel başarılara imza attığını vurgulayan Eytemiz, "Konservatuvar öğrencisi gibi birinci plana müziği alıyor. Bu yarışmayı bir amatör olarak kazanması büyük başarıdır. Müzik insanların yaşantısında çok önemli bir yere sahip. Özellikle de gelişme çağındaki çocukların müzikle ilgilenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Anne Vefa Kurban da kızıyla her zaman gurur duyduğunu söylerken, baba Asıf Kurban kızını piyano çalarken dinlemeyi çok sevdiğini, onun ileride iyi bir piyanist olacağına inandığını dile getirdi.

Muhabir: Tezcan Ekizler