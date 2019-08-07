'Kırmızı periler diyarı' turizme kazandırılacak

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Kültür Sanat

'Kırmızı periler diyarı'na 1,5 milyon liralık proje

Erzurum'da halk arasında "kırmızı periler diyarı" olarak adlandırılan UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi'ndeki Narman Peribacaları'nın turizme kazandırılması için 1,5 milyon liralık proje hazırlandı.

Muhammet Mutaf   | 07.08.2019
'Kırmızı periler diyarı'na 1,5 milyon liralık proje

Erzurum

Erzurum Valisi Okay Memiş, Narman Peribacaları'nın turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan projeyi yerinde incelemek için Narman ilçesini ziyaret etti.

Halk arasında "Kırmızı periler diyarı" olarak adlandırılan ve oluşumunun yanı sıra yapısı bakımından da Amerika'nın Kolorado Vadisi'ndeki Büyük Kanyon ile benzerlik taşıyan Narman Peribacaları'nda incelemede bulunan Memiş, Narman Kaymakamı Mustafa Serin ve Belediye Başkanı Burhanettin Eser'den projenin uygulanma aşamasıyla ilgili bilgi aldı.

Memiş, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi hayata geçirmek için zamanla yarıştıklarını söyledi.

Narman Peribacaları'nın turizm potansiyelinin farkına vardıklarını ifade eden Memiş, "Yüzbinlerce insanın burayı ziyaret edeceğine inanıyoruz. Çünkü yol kenarı, ilçe merkezine çok yakın ve dünyada benzeri çok az olan muhteşem bir doğal oluşum." diye konuştu.

Memiş, bölgede istihdama katkı sunacak çalışmaların yapılacağını belirterek, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Narman Belediyesi ile konaklama projesini hazırladıklarını dile getirdi.

Projenin detayları hakkında bilgi veren Memiş, "1,5 milyon liralık bir proje. Bayramdan sonra ihalesini yapacağız ve kışa kadar kabasını bitireceğiz. Seneye bu vakitlerde burada at safari, bisiklet safari, trekking, hatta balon seyahatine başlayacağız. Biz buraya inanıyoruz. Doğrudan 100-150 kişi istihdam edeceğiz. Bu proje, hem Narman'ın hem de Erzurum'un ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacak. Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızı şimdiden buraya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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