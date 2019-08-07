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Kültür Sanat

Jennifer Lopez Antalya'dan ayrıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'dan ayrıldı.

Bekir Bektaş,Orhan Çiçek   | 07.08.2019
Jennifer Lopez Antalya'dan ayrıldı

Antalya

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya sahnesinde hayranlarıyla buluşan Lopez, bugün saat 17.30'da 4 VIP araçtan oluşan konvoyla, polis eskortu eşliğinde otelinden çıkış yaptı.

Antalya Havalimanı'na gelen Lopez, daha sonra CIP Locası'na geçti.

Beraberinde kızı ve oğlu bulunan Lopez, özel uçakla kentten ayrıldı.

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