Jennifer Lopez Antalya'dan ayrıldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'dan ayrıldı.
Antalya
Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya sahnesinde hayranlarıyla buluşan Lopez, bugün saat 17.30'da 4 VIP araçtan oluşan konvoyla, polis eskortu eşliğinde otelinden çıkış yaptı.
Antalya Havalimanı'na gelen Lopez, daha sonra CIP Locası'na geçti.
Beraberinde kızı ve oğlu bulunan Lopez, özel uçakla kentten ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.