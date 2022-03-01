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Kültür

Kilis'te Alaeddin Yavaşca Müzesi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışa çevrim içi katıldı.

Cebrail Caymaz   | 01.03.2022
Kilis'te Alaeddin Yavaşca Müzesi açıldı

Kilis

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un çevrim içi katılımıyla Kilis'te Alaeddin Yavaşca Müzesinin açılışı yapıldı.

Aralık ayında vefat eden klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Yavaşca'nın memleketi Kilis'te yaşadığı tarihi ev, restore edilerek müzeye dönüştürüldü. Müzenin açılışına, Bakan Ersoy da çevrim içi katıldı.

Vali Recep Soytürk, açılıştaki konuşmasında, 2016'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yavaşca'nın doğduğu ve yaşadığı evin kamulaştırıldığını söyledi.

Yaklaşık 2,5 yıl önce Alaeddin ve eşi Ayten Yavaşca'yı hastanede ziyaret ettiğini belirten Soytürk, bu ziyarette de evin akıbetiyle ilgili konuşmaların yapıldığını, sonraki süreçte çalışmaların sürekli izlendiğini ifade etti.

Şehrin Yavaşca ile övünç duyduğunu anlatan Soytürk, şunları kaydetti:

"Burası, yaklaşık 417 metrekare kapalı, 107 metrekare açık alanı olan eski bir Kilis evi. Şehrin merkezinde yer alan bu evin hemen yan tarafında Can Polat Paşa Camimiz, Can Polat Paşa Hanımız, Can Polat Paşa Konağı bulunuyor. Çok özel bir mekan. Alaeddin Yavaşca'yı şehrimizdeki bütün insanlarımıza tanıtmış olacağız. Ama bir taraftan da çok modern bir müzeye sahip olduğumuz için büyük bir kazanç duyacağız. Evin müzeye dönüştürülmesinde emeği geçen herkese, başta Bakanımız Ersoy'a teşekkür ederiz."

Açılışa, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı İsmail Karaman, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ile diğer ilgililer katıldı.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri müzeyi gezdi.

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