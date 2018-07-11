Karamanastır Şelalesi sıcak havalarda uğrak yer oldu

MERSİN

Yüksek hava sıcaklığı ve nemin etkili olduğu Mersin'de vatandaşlar, bir nebze de olsa serinleyebilmek için Bozyazı ilçesindeki Karamanastır Şelalesi'ni ziyaret ediyor.

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Mersin'de, birçok vatandaş, serinlemek için Toros Dağları'ndaki yaylalara gidiyor. Kentin yüksek kesimlerindeki şelaleler de sıcak havalarda alternatif olarak öne çıkıyor.

Bozyazı ilçesine 45 kilometre mesafedeki Sini Çayı Vadisi'nde yer alan Karamanastır Şelalesi'nin yolunu tutan vatandaşlar da soğuk sularda serinleme imkanı buluyor.

Erdemli Ayyıldız Gezginleri Doğa ve Sporları Kulübü Derneği üyeleri, sıcak havadan etkilenmemek için vadi içerisinde doğa yürüyüşü gerçekleştirirken, şelale sularında serinliyor.

Dernek başkanı Ferhat Adalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Toros Dağları'ndan çıkıp Akdeniz'e dökülen, aynı zamanda Bozyazı ilçesinin su ihtiyacını karşılayan Sini Çayı Vadisi'nde yürüyüş yapmanın çok zevkli olduğunu söyledi.

Karamanastır Şelalesi'nin yürüyüş rotasındaki en önemli serinleme kaynağı olduğunu anlatan Adalı, "Şelale, bölge halkının da en uğrak yerlerinden biri. Yaz sıcakları için en iyi gezilecek yerlerden biri Karamanastır Şelalesi'dir." dedi.

Şelaleye gelenlerden Gonca Gül Uygun da doğayla buluşup hem stres attıklarını hem de çok güzel yerler gördüklerini belirtti.

Doğaseverlerin ve gezginlerin, şelaleyi mutlaka görmeleri gerektiğini aktaran Uygun, "Buralar adeta cennetten bir köşe. Böyle güzel yerde yaşamak isterdim. Temmuz sıcağında özellikle Karamanastır Şelalesi'nde serinlemek ve adrenalin yüklü sulara dalmanın tadı bir başka. Üstelik buralarda çok güzel doğa fotoğrafı da çekiyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Derviş Çömez