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Kültür Sanat

'Kapı' 12 Nisan'da vizyona girecek

Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın uzun yıllar sonra sinemaya döndüğü "Kapı" adlı film, 12 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 13.03.2019
'Kapı' 12 Nisan'da vizyona girecek

İstanbul

Başrollerini Kadir İnanır ve Vahide Perçin'in paylaştığı "Kapı" adlı film, 12 Nisan'da vizyona girecek.

Mardinli bir ailenin hayat hikayesini ele alan filmin yönetmen koltuğunda "İlk Aşk", "Mutlu Aile Defteri", "Babam" gibi yapımlara imza atan Nihat Durak oturuyor. Senaryosunu, Filiz Üstün Durak'ın kaleme aldığı filmin yapımını Durak Film gerçekleştirdi.

Müziklerinde Güldiyar Tanrıdağlı'nın imzası olan filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Timur Acar, Aybüke Pusat ve Erdal Beşikçioğlu yer alıyor.

Dram türündeki filmin konusu ise özetle şöyle:

"Yakup ve Şemsa üç çocukları ve torunlarıyla birlikte Berlin'de yaşayan Süryani bir ailedir ve yirmi beş yıl önce Mardin'den Berlin'e göç etmişlerdir. Yeni hayatlarının mutlu bir gününde Mardin'den bir telefon gelir. Bu sarsıcı telefon, 25 yıl önce kaybettikleri oğulları Mikhael ile ilgilidir ve ailenin tüm acıları tazelenir. Yakup ve Şemsa onları yalnız bırakmak istemeyen torunları Nardin ile Mardin'e giderler. Bu seyahat hepsinin kişisel yolculuklarının da başlangıcı olacaktır."

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