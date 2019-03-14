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Kültür Sanat

ArtAnkara 5. Çağdaş Sanat Fuarı açıldı

Yurt içinden ve yurt dışından sanat galerilerini bir araya getiren ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı, kapılarını 5'inci kez açtı.

Eda Özdener, İbrahim Doğruyol   | 14.03.2019
ArtAnkara 5. Çağdaş Sanat Fuarı açıldı Fotoğraf: AA/Muhammed Yaylalı

Ankara

ATO Congresium'da düzenlenen ve bu yılki teması "kadın" olan fuara, 41 ülkeden 750 sanatçı, 3 bin 500 eserle katıldı.

Fuar, Sevda Cenap And Müzik Vakfı'nın 30 kişilik kadın korosunun konseriyle başladı.

Açılış töreninde ressam Lütfü Günay'a "Sanatçı Onur Ödülü", Gebze Sanayi Bölgesi'ne "Sanata Katkı Onur Ödülü", Erimtan Müzesi'ne ise "Sanatçı Kurum Onur Ödülü" takdim edildi.

Yurt içi ve yurt dışından sanat galerilerinin yanı sıra çeşitli üniversitelerle özel müzelerin stantlarının da yer aldığı fuar, 17 Mart akşamına kadar gezilebilecek.

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