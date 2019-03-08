'Kadın orkestrası' kurdular kadın bestecileri seslendirdiler
Şef ve müzisyen Yılmaz, sadece kadınlardan oluşan bir oda orkestrası kurma hayaliyle yola çıkarak, Türk kadın bestecilerin eserlerinin senfonik olarak seslendirileceği orkestrayı gerçeğe dönüştürdü.
Ankara
Şef ve müzisyen İlkim Yılmaz'ın hayalini kurduğu orkestra, Ankara Kalkınma Ajansı ile Bilkent Holding turizm grubu Bilintur Anonim Şirketi desteğiyle kuruldu. Şefi ve sanatçıları sadece kadınlardan oluşan ve kadın bestecilerin eserlerini seslendirecek müzik topluluğuna "Bilintur Kadın Oda Orkestrası" isimi verildi.
Şef İlkim Yılmaz, orkestranın Bilkent Otel'de düzenlenen ilk konserinin provasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce orkestra kurma çalışmalarına başladığını ve destek almak için yolunun Ankara Kalkınma Ajansı ile kesiştiğini belirtti. Yılmaz, Ajansın kendisine rehber olarak, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı Başkanı Nezih Kuleyin'i atadığını söyledi. Kuleyin'in aracılığıyla Bilintur Şirketi Genel Müdürü Arda Yurtsever ile tanıştığını anlatan Yılmaz, "Ben hayal ettim ve gerçekleşti. Bu projenin mimarları hem Arda Bey hem de Nezih hocamdır. Onlara çok teşekkür ederim." dedi.
Yılmaz, orkestranın alanında profesyonel 21 sanatçıdan oluştuğunu belirterek, "Onlarla çalışmak benim için büyük şans. Orkestramızın konsepti, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet döneminde yaşamış kadın şairlerin ve bestekarların seslendirmesidir. Bu sezon bu konseptte devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
"Türk müziği eserlerini batı müziğinde yorumluyoruz"
Klasik batı oda orkestrası bünyesindeki bütün enstrümanların kendi orkestralarında da yer aldığını belirten Yılmaz, orkestraya ilişkin şu bilgiler aktardı:
"Birinci keman, ikinci keman, viyola, viyolonsel ve kontrbastan oluşuyor. Neveser Kökdeş, İhsan Raif Hanım, Leyla Saz gibi önemli kadın bestekarların eserlerini seslendireceğiz. Herkesin kulağında yer etmiş çok özel şarkılar seçtik. Türk müziği eserlerini batı müziğinde yorumluyoruz. Musa Göçmen şarkıların düzenlemelerini yaptı. Solistimiz Derya Özer bu şarkıları yorumlayacak."
Gelecek sezon için farklı projeler planladıklarını dile getiren Yılmaz, değişik fikirlere açık bir orkestra olduklarını vurguladı.
Yılmaz, "Şehrimizin ve ülkemizin sanat hayatına katkı da bulunmak istiyoruz. Ülkemizi yurt dışında temsil etmek istiyoruz. Bu da hedeflerimizden birisi." ifadesini kullandı.
"Amacımız, bir enstrüman sesini akustik olarak duymamış kişilere ulaşmak"
Bilintur Anonim Şirketi Genel Müdürü Arda Yurtsever, Bilintur'un bu projeyle kuruluş amaçlarından birisini gerçekleştirdiğini belirterek, "Kadın oda orkestrası fikri çok özel bizim için. Hele bunu eşlerimiz, annelerimiz en değerli varlıklarımız kadınlarımız için kutlayacağımız günün bir gün öncesinde ilk konseri vermek bizim için çok çok anlamlı." dedi.
Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir orkestra olduğunu söyleyen Yurtsever, Bilintur Oda Orkestrasının dinamizmini koruyarak çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Yurtsever, herhangi bir ticari kaygı gütmediklerini vurgulayarak, "Amacımız, öncelikle Ankara çevresinde henüz bir enstrüman sesini akustik olarak duymamış genç çocuklarımızı toparlayıp onlara özel konserler vermek." diye konuştu.
"Türk Sanat Müziğinin senfonik müziklerle yarışabileceğini ispat etmiş olacağız"
Orkestranın rehberi Nezih Kuleyin ise İlkim Yılmaz'ın hayalini gerçekleştirmek için yola çıktıklarını ama projeyi geliştirdiklerini belirterek, "Bu öyle bir proje olsun ki, hem Türkiye'de ilk kez yapılıyor olsun hem de Ankara'nın ve Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunsun istedik. Önce biz orkestranın tamamının kadınlar tarafından oluşturulmasına önem verdik." diye konuştu.
Kuleyin, Bilintur'un bu projeye sahip çıkarak, destek verdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Dünyadaki önemli festivallerin, orkestramızı davet edeceklerine inanıyoruz. Biz de bu orkestrayla hem Türk kadının gücünü hem de Türk Sanat Müziğinin bütün dünyadaki senfonik müziklerle yarışabileceğini ispat etmiş olacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.