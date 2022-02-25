İzmir'de Roma dönemine ait mermer sunak bulundu
İzmir'in Bergama ilçesinde, bir evde Roma dönemine ait mermer sunak ele geçirildi.
İzmir
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Bergama ilçesi Narlıca Mahallesi'nde Z.D'nin evine operasyon düzenledi.
Söz konusu ikamet ve eklentilerindeki aramada, üzerinde koçbaşı figürü bulunan tarihi eser ele geçirildi.
Bergama Müze Müdürlüğünce incelenen eserin Roma dönemine ait mermer sunak olduğu belirlendi.
Tarihi eser müzeye teslim edildi, şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.