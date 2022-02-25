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Kültür

İzmir'de Roma dönemine ait mermer sunak bulundu

İzmir'in Bergama ilçesinde, bir evde Roma dönemine ait mermer sunak ele geçirildi.

Şafak Yel   | 25.02.2022
İzmir'de Roma dönemine ait mermer sunak bulundu

İzmir

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Bergama ilçesi Narlıca Mahallesi'nde Z.D'nin evine operasyon düzenledi.

Söz konusu ikamet ve eklentilerindeki aramada, üzerinde koçbaşı figürü bulunan tarihi eser ele geçirildi.

Bergama Müze Müdürlüğünce incelenen eserin Roma dönemine ait mermer sunak olduğu belirlendi.

Tarihi eser müzeye teslim edildi, şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

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