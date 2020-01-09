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Kültür Sanat

İstanbul'da 1134 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 1134 parça tarihi eser ele geçirildi.

Halil Demir   | 09.01.2020
İstanbul'da 1134 parça tarihi eser ele geçirildi Fotoğraf: Ahmet Dumanlı/AA

İstanbul

İstanbul'da 1134 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 1134 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında; M.Ö. 2 binli yıllara ait eserler, Meryem Ana, çocuk İsa ve havarilerin resmedildiği ikonalar, Selçuklu motiflerinin işlendiği şamdanlar, Osmanlı, Anadolu medeniyetleri ve Ermeni eserleri ile kültür varlıklarından sökülme steller, sikke, çini ve bordürler de yer alıyor. ( Ahmet Dumanlı - Anadolu Ajansı )

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde evinde çalıntı tarihi eserlerle yakalanan bir kişinin yine çok sayıda tarihi eseri, yasa dışı olarak topladığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından 8 Ocak'ta Şişli'de 3 adrese düzenlenen operasyonda şüpheli A.E.G. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1134 parça tarihi eser bulundu.

Ele geçirilenler arasında, MÖ. 2 binli yıllara ait olduğu tahmin edilen eserler, Meryem Ana, çocuk İsa ve havarilerin resmedildiği ikonalar, Selçuklu motiflerinin işlendiği şamdanlar, Osmanlı, Anadolu medeniyetleri ve Ermeni eserleri ile kültür varlıklarından sökülme steller, sikke, çini ve bordürler de yer alıyor.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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