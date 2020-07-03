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Kültür Sanat

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası açık hava konserlerine başladı

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), açık hava konserinde sahne aldı.

Hilal Uştuk   | 03.07.2020
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası açık hava konserlerine başladı

İstanbul

Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün organizasyonu ile düzenlenen konser, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirlerine uygun olarak İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde müzikseverlerle buluştu.

Şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde, Özgecan Günöz'ün başkemancı olarak sahne aldığı etkinlikte, Johann Sebastian Bach'ın 3. Orkestra Süiti’nden "Air" bölümüyle 1. Orkestra Süiti yorumlandı.

Orkestra, 17 Temmuz’da Beyoğlu Belediyesi Talimhane Sahnesi’nde yine açık havada konser verecek.

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