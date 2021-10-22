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Kültür

Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de satışa sunulacak

İngiliz müzayede evi Sotheby's, aralarında Hürrem Sultan'ın portresi ile zümrüt ve elmastan yapılmış Babür gözlüklerini açık artırmayla satışa sunacak.

Hasan Esen   | 22.10.2021
Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de satışa sunulacak Fotoğraf: Hasan Esen/AA

Londra

İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 Ekim'de düzenlenecek "İslam Dünyası Sanatları ve Hindistan" adlı müzayedede, bin yıllık tarihi objeler, tablolar ve el yazmaları satışa çıkacak.

13. yüzyıldan kalma metal işleri, 2 çift elmas ve zümrüt Babür gözlük, altın yaldızlı Kur'an-ı Kerim, astronomik aletler, İran minyatürleri ve bir Polonez halı eserler arasında yer alıyor.

Türkiye'den İznik çinisi eserlerin de bulunduğu müzayede, Hürrem Sultan'ın bir portresi de satılacak.

Sotheby's Müdür Yardımcısı Alexandra Yasmina Roy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Roxelana'nın (Hürrem Sultan) bu tablosuna sahip olduğumuz için çok heyecanlıyız. Haremde cariye olarak başladı ve yükselerek saraydaki en güçlü kadınlardan biri oldu. Yani inanılmaz derecede ilham verici." dedi.

Eserin Venedikli ressam Titian'ın bir takipçisi tarafından yapıldığını belirten Roy, portrenin 100-150 bin sterlin arasında satılmasının beklendiğini söyledi.

Roy, ayrıca iki çift Babür gözlüğünün de "olağanüstü" eserler olduğunu ifade ederek, "Biri zümrüt camlı, diğeri elmas camlı. Zümrüt camlar Kolombiya'dan, Muzo madenlerinden geliyor. Buralar 17. yüzyılın en ünlü zümrüt madenleriydi." dedi.

Değerli taşların 200-300 karattan fazla olması gerektiği için artık böyle bir şey yapılamayacağını aktaran Roy, eserlerin tahmini satış fiyatının 1,5-2,5 milyon sterlin olduğunu söyledi.

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