'Hope Alkazar' sanatseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor
"Hope Alkazar" adıyla kapılarını yeniden açan Beyoğlu'nun sembol mekanlarından Alkazar Sineması, sanatseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.
İstanbul
Sanatçı Refik Anadol'un "Alkazar Rüyası" isimli interaktif enstalasyonu izlemek için gelen sanatseverler mekanın önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Alkazar Direktörü Bahar Türkay, Hope Alkazar'ı merkezinde sosyal iyilik olan ve hareket, dans, kültür sanatı bir arada buluşturan bir platform olarak tanımladığını söyledi.
Türkay, mekandaki bütün içeriklere hem dijital hem de fiziksel olarak erişebileceğini belirterek, "Spor, dans, kültür ve sanat alanındaki içerikleri, değerlerimizle örtüşen ve özellikle gençlere yaptığı çalışmalarla ilham olmuş, umut vermiş kişi ve kurumlardan oluşan çok geniş bir program ortağıyla birlikte hazırlıyoruz." dedi.
"Alkazar Rüyası" isimli dijital enstalasyona ilişkin görüşlerini de ifade eden Türkay, şunları kaydetti:
"Refik Anadol Stüdyo tarafından gerçekleştirilen projenin buraya özel olması çok önemli. Çünkü bu dijital deneyim diyebileceğimiz eser. Bir kısmı Alkazar Sineması'nda da gösterilmiş olan 150 tane filmin bütün datalarımın yapay zekaya yüklenmesi sonucu ortaya çıkmış bir deneyim. Dolayısıyla Refik'in ve ekibinin ortaya attığı soru, 'Alkazar bir rüya görseydi ve ortaya ne çıkardı, nasıl bir rüya görürdü, ortaya ne çıkardı?' şeklindeydi. Toplam 20 dakikalık bir deneyimden bahsediyoruz. İlk 12 dakikada o bahsettiğin yüz 150 filminde datası üzerinden yapılan milyonlarca kare, bir sürü kelime, yüzler ve müzik üzerine yapay zekanın yaptığı bir tarama ve analiz var. Görülen görsellik bunun çıktısı. Diğer 8 dakikada ise bunun üzerine sizin hareketleriniz ve salondaki görselliğin tepki verdiği zaman tepki verdiği bir interaktif deneyim söz konusu. Dolayısıyla siz hareket ettikçe aslında mekan da hareket ediyor ve siz de eserin içine girmiş oluyorsunuz."
Türkay, Hope Alkazar'da tarihi sinema salonu fonksiyonunun da devam edeceğine ve ocak ayı sonundan itibaren düzenli film gösterimleri olacağına dikkati çekerek, mekanda tiyatro kolektifleri, dans grupları, müzik toplulukları veya hareket ve spor alanında çalışma yürüten ekiplere de yer vermek istediklerini dile getirdi.
Hope Alkazar'da "Spor Stüdyosu" ve "Yaratıcı Atölye" olmak üzere alanların da bulunduğunu kaydeden Bahar Türkay, sözlerini şöyle tamamladı:
"Spor stüdyosunda düzenli spor ve dans etkinlikleri, yine o alandaki program ortaklarımızla devam edecek. Bir de yaratıcı atölyemiz var. Orada da Hope Alkazar'da sahiplenmeyi çok önemsediğimiz sürdürülebilirlik ve sıfır atık yaklaşımıyla ilgili ileri dönüşüm, geri dönüşüm ve atık kullanımıyla ilgili atölyeleri olacak."
Gelecek yıl mayıs ayına kadar devam edecek "Alkazar Rüyası" etkinliği ve diğer programlar hakkında detaylı bilgiye "www.hopealkazar.com" web sitesinden ulaşılabilir.
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