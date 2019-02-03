Goya sinema ödülleri sahiplerini buldu

MADRİD

İspanya Sinema Akademisi tarafından verilen Goya ödüllerinde bu yılki "En İyi Film" ödülünü, yönetmen Javier Fesser'in zihinsel engellilerin mücadelesini anlattığı "Şampiyonlar " (Campiones) adlı filmi kazandı.

Bu yıl 33'üncüsü yapılan Goya ödül töreni Sevilla kentinde düzenlendi. İspanya'da 3,2 milyon kişinin izlediği, zihinsel engellilerden oluşan bir basketbol takımının mücadelesini konu eden "Şampiyonlar" en büyük ödül olan "En İyi Film" ödülüne layık görüldü.

"Krallık"a (El Reino) adlı filmi ise 7 dalda ödül

İspanyol sinemasının ünlü isimlerinin katıldığı gecede, yönetmen Rodrigo Sorogoyen'in "Krallık" (El Reino) adlı filmi ise 7 dalda ödül kazandı.

Gecede en çok tartışılan konulardan biri ise Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın aşırı sağ görüşlü Vox partisini eleştiren sözleri oldu.

Endülüs özerk yönetimi parlamentosuna ilk kez milletvekili gönderen Vox partisinin, Goya ödülleri gecesine davet edilmemesiyle ilgili görüşü sorulan Almodovar, "Bu parti hakkında konuşmamaya hatta adını bile ağzıma almamaya karar verdim. Siz de öyle yapın. Bu partinin mevcudiyetini inkar ediyorum." diye konuştu.

Vox partisinin lideri Santiago Abascal, katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Goya'ya gitmeyeceğiz, bizi davet etmelerini de istemiyoruz. Vatanımız hakkında kötü konuşulmasından artık bıktık ve 'Yaşasın İspanya' sözünü hissedenlere ve inananlara hakaret edilen hiçbir yere gitmeyeceğiz." dedi.

33. Goya ödülleri ve kazananlar şöyle:

En İyi Film: Şampiyonlar/ Campiones

En İyi Yönetmen: Rodrigo Sorogoyen (Krallık/El Reino)

En İyi Kadın Oyuncu: Susi Sanchez (La enfermedad del domingo)

En İyi Erkek Oyuncu: Antonio de la Torre (El Reino)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Luis Zahera (El Reino)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Carolina Yuste (Carmen y Lola)

Gelecek Vadeden En İyi Erkek Oyuncu: Jesus Vidal (Championes)

Gelecek Vadeden En İyi Kadın Oyuncu: Eva Llorach (Quien te cantara)

En İyi Orijinal Senaryo: Isabel Pena ve Rodrigo Sorogoyen (El Reino)

En İyi Uyarlama Senaryo: Alvaro Brechner (La noche de 12 anos)

En İyi Avrupa Filmi: Cold War (Pawel Pawlikowsky-Polonya)

En İyi Latin Amerika Filmi: Roma (Alfonso Cuaron-Meksika)

En iyi Orijinal Müzik: Olivier Arson (El Reino)

En İyi Montaj: Alberto del Campo (El Reino)

En İyi Ses: (El Reino)

En İyi Sanat Yönetmeni: Juan Pedro de Gaspar (La Sombra de la Ley)

Goya Onur Ödülü: Narciso İbanez Serrador

Muhabir: Şenhan Bolelli