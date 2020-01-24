Euro
6.55
Dolar
5.93
BIST 100
122,540.20
Altın
1,561.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

'Gitme Ey Yolcu' Balıkesir'de sahnelendi

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlere yer verdiği tek kişilik oyunu "Gitme Ey Yolcu", Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sahnelendi.

Bülent Yalçın   | 24.01.2020
'Gitme Ey Yolcu' Balıkesir'de sahnelendi Fotoğraf: Bülent Yalçın/AA

Balıkesir

Milli şairin Balıkesir'e gelişinin 100. yıl dönümü kapsamında Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi Konferans Salonunda sahnelenen oyun, ilçe halkı tarafından yoğun ilgi gördü.

Zaman zaman duygu dolu anlar yaşayan sanatseverler, oyunun sonunda Ahmet Yenilmez'i ayakta alkışladı.

Programın ardından konuşan Yenilmez, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve eserleriyle ilgili her yıl yeni bir oyun sahneye koyduklarını söyledi.

"Safahat", "Korkma" ve "Gitme Ey Yolcu" oyunlarının seyirciyle buluştuğunu anımsatan Yenilmez, "Ben buradan milletimize seslenmek istiyorum. Akif'in Zağnos Paşa Camisi'nde yaptığı o konuşmanın metnini okusunlar. Sonra şöyle yatağa uzanıp bugünü düşünsünler. Sanki bugün yaşayacaklarımızı bilmiş de reçetesini 100 yıl öncesinden yazmış." diye konuştu.

Etkinlikte, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Yenilmez'e Yağcıbedir halısı takdim etti.

Bu arada, aynı merkezde Mehmet Akif Ersoy'un resimlerinin yer aldığı serginin de açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde
Libya'da Türkiye'yi dışlayan senaryolar sonuçsuz kalacak
Terörün gölgesinde Türkiye-Somali ilişkileri
Süleymani suikastı sonrası süreçte Haşdi Şabi'nin geleceği

Benzer haberler

'Gitme Ey Yolcu' Balıkesir'de sahnelendi

'Gitme Ey Yolcu' Balıkesir'de sahnelendi

Şiddetli yağmurun toprağı aşındırmasıyla gün yüzüne çıkan antik steller müzeye taşındı

Köpeğini döven babasını silahla vurarak öldürdü