Gençler dostluk ve vefayı eserleriyle anlattı

Fotoğraf: AA / Güven Yılmaz

ANKARA

Merhum yazar-şair Fethi Gemuhluoğlu anısına Genç Memur-Sen tarafından organize edilen "dostluk ve vefa" temalı üniversiteler arası deneme yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Eğtim-Bir-Sen'in sponsorluğunu üstlendiği ve Genç Memur-Sen'in üniversiteler birimi olan Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğunun (ADEM) organize ettiği yarışmaya, Türkiye genelinden 400 eser başvurdu.

Farklı üniversitelerden akademisyenlerin yer aldığı jürinin incelemeleri sonucunda ödüle layık görülenler için Ankara'da ödül töreni düzenlendi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Memur Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve diğer davetliler katıldı.

Memur Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yarının bugünden daha iyi olacağına inandıklarını ve yarışmaya katılan 400 gencin gelecek yıllar için kendilerine umut olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun ise Fethi Gemuhluoğlu'nun gençlerle zaman geçirme konusunda usta olduğunu belirterek, "Fethi ağabey bana göre kuşatıcı ve herkesi benimseyici özelliğiyle meşrep, meslek ve siyasetin çok üzerine çıkarak bir muhabbet halkası oluşturmak suretiyle bunu yapabilecek ender kişilerden bir tanesidir." diye konuştu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı, öğrencilik yıllarında Fethi Gemuhluoğlu ve diğer önemli ilim adamlarını tanıma fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Biz gerçekten çok şanslı bir kuşağız. Fethi ağabeyimiz ve onun vasıtası ile tanıdığımız pek çok büyüğümüzü görmek, tanımak, onları dinlemek bahtiyarlığına eriştik." dedi.

Program sonunda ise "dostluk ve vefa" temalı deneme yarışmasında dereceye giren 3 öğrenciye jüri ödülü, 4 öğrenciye Mehmet Akif İnan özel ödülü verildi.

Değerlendirmeler sonucunda "Aynadaki Hüzün" isimli eseri ile Zeynep Salman birinciliğe, "Aranan Ayna" isimli eseriyle Mustafa Gürbüz Kesmez ikinciliğe, "İki Varlık Arasından Müşterek Ruh" isimli eseriyle Abdullah Atala ise üçüncülüğe layık görüldü.

Muhabir: Süleyman Tunç