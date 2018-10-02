Geleceğin sanatçıları 'Bozkırın tezenesini' türküleriyle andı

KIRŞEHİR

Halk ozanı "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, vefatının 6. yılında adının verildiği ve geleceğin sanatçılarının yetiştirildiği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi'nde anıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programında, "Bozkırın tezenesi"nin kurulmasına öncülük ettiği ve Abdal kültüründen gelen sanatçıların oluşturduğu Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluğu üyeleri Burhan Ertaş, Aydın Çekiç ile öğrenciler ve müzisyen akademisyenler sevilen türkülerini seslendirdi.

Neşet Ertaş'ın "Ah Yalan Dünya", "Neredesin Sen" gibi sevilen türkülerine salondaki tüm öğrenciler de eşlik etti.

Programa Ankara'dan katılan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk Güray da bir sunum yaparak, Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş'ın seslendirdiği bozlakların makamsal analizlerini anlattı.

Abdallık kültüründen gelen Neşet Ertaş’ın hayatı ve sanat yaşamı hakkında bilgi veren Güray, onun babası Muharrem Ertaş’tan etkilenerek sanat hayatına yön verdiğini aktardı. Neşet Ertaş’ın Abdallık kültürünü yaşatan son ustalardan biri olduğuna işaret eden Güray, büyük usta Neşet Ertaş’ın bozlak kültürünü günümüz koşullarına göre icra ettiğini, Abdallık ve aşıklık geleneğinin manevi önderliğini de yaptığını kaydetti.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Cenk Şahin de Neşet Ertaş'ın 74 yıllık hayatına 400 plak ve onlarca kaseti sığdıran ender sanatçılardan biri olduğunu belirterek, bu nedenle "yaşayan insan hazinesi" ilan edildiğini vurguladı.

Programın sonunda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez, katılımcılara birer teşekkür belgesi verdi.

Öğrenciler ve konuklar programın tamamlanmasının ardından, Bağbaşı Mahallesi'ndeki Neşet Ertaş'ın doğduğu evi ve kabrini ziyaret etti.

Muhabir: Abdullah Yıldiz











