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Kültür Sanat

Fatih'in otağını kurduğu Hünkar Çayırı cazibe merkezi olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı bölgesinin cazibe merkezi olacağını bildirdi.

Şengül Oymak Azbay   | 20.12.2019
Fatih'in otağını kurduğu Hünkar Çayırı cazibe merkezi olacak

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fatih Sultan Mehmet'in 27 Nisan 1481'de çıktığı sefer sırasında ordusuyla mola verdiği ve otağını kurdurduğu alan olan Hünkar Çayırı'nda incelemede bulundu. 

Hünkar Çayırı'nda, hayata geçirilecek projenin detayları hakkında bilgi alan Büyükakın, "İstanbul'daki Panorama 1453'e benzer bir yapıyı kentimize kazandıracağız. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağını canlandıran bir kısım da orada olacak." ifadesini kullandı.

Panorama 1453'e benzer bir yapının bu alana kazandırılmasının yanında, geri kalan kısmın rekreasyon alanı olarak tasarlanacağını vurgulayan Büyükakın, şunları kaydetti:

"200 dönümün tamamı şu anda Gebze Belediyesinin elindedir. Gebze Belediyesi arazinin devrini de aldı. Hemen aşağısında Marmaray istasyonu da var. Orası muhteşem bir cazibe noktası olacak. Şu anda İstanbul'daki Miniatürk'ü yapan projecilerle çalışıyoruz. Hünkar Çayırı için çok güzel bir proje hazırlanıyor. Projemiz tamamlanır tamamlanmaz da hızlı bir şekilde sahaya gireceğiz. Bu alan başta bölgemiz ve kentimizin yanı sıra Türkiye için de cazibe alanı olacak."

Büyükakın, projenin her safhasıyla yakından ilgileneceğini, çalışmanın Kocaeli'ye çok büyük değer katacağını kaydetti.


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