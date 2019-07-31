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Kültür Sanat

Evgeny Grinko Türkiye turnesine devam ediyor

Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko Kuşadası'nda konser verdi.

İbrahim Uzun   | 31.07.2019
Evgeny Grinko Türkiye turnesine devam ediyor

Aydın

Türkiye turnesi kapsamında Kuşadası AVM Amfi Tiyatro'da sahne alan Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko'ya, çelloda Yana Chekina, akordiyonda Evgeniya Popova, viyolada Pavel Matckevic, kemanda ise Vlada Poniatovskaia ve Anna Romanova eşlik etti. 

Grinko, konserinde eski ve yeni albümlerindeki çalışmaların yanı sıra yeni bestelediği eserlerini seslendirdi.

Grinko'nun, enstrümantal eserlerin yanı sıra solo piyano eserleri de izleyiciler tarafından alkış aldı. 

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