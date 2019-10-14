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Kültür Sanat

Evgeny Grinko 17 Ekim'de yeniden İstanbul'da

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, 17 Ekim'de yeniden İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

Hilal Uştuk   | 14.10.2019
Evgeny Grinko 17 Ekim'de yeniden İstanbul'da Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde 17 Ekim'de konser verecek.

Grinko'ya sahnede çello, akordeon, keman ve viola enstrümanlarıyla 5 müzisyen eşlik edecek.

Kendi kültüründen izleri bestelerine taşıyan Evgeny Grinko, konserlerinde piyano haricinde gitarda ve davulda da hünerlerini gösteriyor.

Moskova'nın yakınında Zhukovsky adlı küçük bir kasabada yaşayan, fakat kısa sürede adını tüm dünyaya duyuran başarılı piyanist, müziğinde yeni şeyler denemekten vazgeçmemesiyle dikkati çekiyor.

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