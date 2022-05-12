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Kültür

Edirne'de engelli öğrencilere "asker kınası" yakıldı

Etkinlikte engelli öğrencilerin aileleri ve Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Kurmay Albay Erhan Yeşil gözyaşlarını tutamadı.

Cihan Demirci   | 12.05.2022
Edirne'de engelli öğrencilere "asker kınası" yakıldı Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Edirne'de, Faika Erkurt Özel İlkokulu Ortaokulu Meslek Okulu'nda eğitim gören 12 engelli öğrenciye "asker kınası" yakıldı.

Engelliler Haftası dolayısıyla okulun bahçesinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türk bayrağını öpmelerinin ardından 12 engelli öğrenciye asker kınası yakıldı.

Programa katılan engelli öğrencilerin aileleri ve Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Kurmay Albay Erhan Yeşil duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.

Kına yakılmasının ardından dua edildi.

Okulun müdürü Emine Esra Madalı, burada yaptığı konuşmada, vatan sevgisinin kutsal değerlerin başında geldiğini söyledi.

Vatana olan bağlılığın asla vazgeçilemeyecek olgulardan olduğunu belirten Madalı, "Biz millet olarak günlerce hatta haftalarca aç ve susuz kalabiliriz. Birtakım sıkıntılara maruz kalabiliriz ama vatansız kalamayız." dedi.

Madalı, etkinliğe katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Engelli anneleri adına konuşan Seval Özcan da kendilerine bu fırsatı veren yetkililere teşekkür ederek, duygusal anlar yaşadıklarını kaydetti.

Engelli öğrencilerin step gösterisi sunduğu programın ardından okulun bahçesinde oluşturulan "dört mevsim sera" açıldı.

Programa Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali, engelli öğrencilerin aileleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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