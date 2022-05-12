Dolar
15.39
Euro
16.01
Altın
1,844.21
ETH/USDT
1,949.60
BTC/USDT
28,440.00
BIST 100
2,392.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Spor Aşkı Engel Tanımaz” Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’nde konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ankara’da Veteriner Hekimler Birliği Kutlama Programı’nda konuşuyor
logo
Kültür

"Görünmez", DSÖ tarafından düzenlenen film festivalinde yarışıyor

Dünya Sağlık Örgütünce düzenlenen "Herkes İçin Sağlık Film Festivali"nde finale kalan Türk yapımı kısa film "Görünmez" (Invisible), yarın yapılacak törende birincilik için yarışacak.

Melik Fırat Yücel   | 12.05.2022
"Görünmez", DSÖ tarafından düzenlenen film festivalinde yarışıyor

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 105 ülkeden çok sayıda filmin katıldığı festivalin ödül töreni, çevrimiçi gerçekleşecek.

Altın Küre ve EMMY ödüllü oyuncu Sharon Stone, "Game of Thrones" dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Emilia Clarke ve Alacakaranlık serisiyle ünlenen, Arjantinli oyuncu ve şarkıcı Mia Maestro'nun jürisinde yer aldığı yarışmanın finali, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek.

Duygu Çakmak'ın rol aldığı kısa film "Görünmez", insanların pandemi döneminde psikolojik olarak girdiği sıkıntıları konu ediniyor.

Yönetmenliğini Akın Ülkü Sevinç'in üstlendiği pandemi temalı filmde, sosyal hayata karışmanın bir bedeli olabileceği mesajını veriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin Başbakanı Li'den Kovid-19'un etkisine karşı 'istihdamı koruma' mesajı
ABD Başkanı Biden: Kovid-19 nedeniyle ülkede bir milyon kişi öldü
Kuzey Kore'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'de son 24 saatte 1917, Hong Kong'da 280 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

"Görünmez", DSÖ tarafından düzenlenen film festivalinde yarışıyor

"Görünmez", DSÖ tarafından düzenlenen film festivalinde yarışıyor

Tarihi bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyan 'Kurtuluş Hattı' vizyona giriyor

Edebiyatla beyaz perdeyi buluşturan yönetmen: Ömer Kavur

'Külahıma Anlat' filmi 8 Temmuz'da vizyona girecek

'Külahıma Anlat' filmi 8 Temmuz'da vizyona girecek
"Bir Düş Gördüm" filmi sinemaseverle buluştu

"Bir Düş Gördüm" filmi sinemaseverle buluştu
Yeşilçam'ın sevilen aşçısı: Necdet Tosun

Yeşilçam'ın sevilen aşçısı: Necdet Tosun