"Görünmez", DSÖ tarafından düzenlenen film festivalinde yarışıyor
Dünya Sağlık Örgütünce düzenlenen "Herkes İçin Sağlık Film Festivali"nde finale kalan Türk yapımı kısa film "Görünmez" (Invisible), yarın yapılacak törende birincilik için yarışacak.
İstanbul
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 105 ülkeden çok sayıda filmin katıldığı festivalin ödül töreni, çevrimiçi gerçekleşecek.
Altın Küre ve EMMY ödüllü oyuncu Sharon Stone, "Game of Thrones" dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Emilia Clarke ve Alacakaranlık serisiyle ünlenen, Arjantinli oyuncu ve şarkıcı Mia Maestro'nun jürisinde yer aldığı yarışmanın finali, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek.
Duygu Çakmak'ın rol aldığı kısa film "Görünmez", insanların pandemi döneminde psikolojik olarak girdiği sıkıntıları konu ediniyor.
Yönetmenliğini Akın Ülkü Sevinç'in üstlendiği pandemi temalı filmde, sosyal hayata karışmanın bir bedeli olabileceği mesajını veriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.