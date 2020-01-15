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Kültür Sanat

Dolmabahçe Sarayı'nda 'Müzede Selfie Günü' etkinliği

Milli Saraylar'a bağlı Dolmabahçe Sarayı'nda "Müzede Selfie Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Emrah Gökmen   | 15.01.2020
Dolmabahçe Sarayı'nda 'Müzede Selfie Günü' etkinliği Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığının müze ve ören yerlerine ilgiyi artırmak amacıyla başlattığı proje kapsamında, Dolmabahçe Sarayı'na gelen ziyaretçilere bilgi verilerek bugüne özel, fotoğraf çekmenin serbest olduğu bildirildi. 

Ellerinde telefon ve fotoğraf makineleriyle sarayı fotoğraflayan yerli ve yabancı turistler bol bol da öz çekim yaptı.

Antalya'dan Dolmabahçe Sarayı'nı ziyarete gelen Abdullah Kocaer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içeri girdiğinde kendisine bugün fotoğraf çekmenin serbest olduğunu söylediklerini belirtti.

Müze Selfie Günü'nü bilmediğini ve bu durumun kendileri için sürpriz olduğunu anlatan Kocaer, bol bol fotoğraf çekeceğini ve arkadaşlarıyla bunu paylaşacağını söyledi.

Okul gezisiyle saraya gelen lise öğrencisi Samet Odoman da etkinlikten habersiz geldiklerini ancak güzel bir an yaşadıklarını ifade etti.

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