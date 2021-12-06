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Kültür

Devlet Tiyatroları Tunus'ta sahne alacak

Ankara Devlet Tiyatrosu, Sonsuzluk Kitabevi adlı oyunu "Kartaca Uluslararası Tiyatro Festivali" kapsamında Tunus Belediye Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşturacak.

Ahmet Sertan Usul   | 06.12.2021
Devlet Tiyatroları Tunus'ta sahne alacak

Ankara

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Kartaca Uluslararası Tiyatro Festivali" kapsamında Tunus'ta, 8 Aralık'ta yerli eser Sonsuzluk Kitabevi'ni sergileyecek.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DT aldığı davet üzerine bu yıl 4-12 Aralık'ta 22'ncisi düzenlenen "Kartaca Uluslararası Tiyatro Festivali" kapsamında Tunus'a "perde" diyecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu, Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı ve DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği Sonsuzluk Kitabevi'ni, İngilizce alt yazıyla 8 Aralık Çarşamba saat 19.30'da Tunus Belediye Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşturacak.

Festivalde farklı ülkelerden 122 tiyatro grubu eserlerini sahneleyecek.

DT sahnelerinde 40 yıl aradan sonra yeniden tiyatroseverlerle buluşan Sonsuzluk Kitabevi, yazarların ölümsüz eserlerini bütün tanıdıklarına göndermek isteyen, bu eserlerle ölümsüz olmayı amaçlayan bir adamın hikayesini konu alıyor.

Müziklerini Can Atilla, dekor tasarımını Hakan Dündar, kostümlerini Funda Karasaç'ın üstlendiği oyunun, dans düzeni ise Volkan Ersoy'a ait. Oyunda "adam" karakterine Özgür Deniz Kaya, "birinci kız"a Orida Yıldıran, "ikinci kız"a ise Gizem Yönel hayat veriyor.

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