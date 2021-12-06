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Kültür

Aziz Sancar'dan Türk dünyasına 'temel bilimlere yatırım yapın' tavsiyesi

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türk dünyasına, "Kaynaklarımız var. İnsan gücümüz var. Büyük potansiyelimiz var. Yeter ki gücümüzü temel bilime verelim. Çocuklarımızı deneysel bilime alıştıralım." tavsiyesinde bulundu.

Ruslan Rehimov   | 06.12.2021
Aziz Sancar'dan Türk dünyasına 'temel bilimlere yatırım yapın' tavsiyesi

Bakü

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) tarafından düzenlenen Ekonomi Forumuna (UEF Bakü 2021) katılmak üzere Bakü'de bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar, basın toplantısı düzenledi.

Sancar, Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmak için 2020'de gerçekleştirdiği 44 günlük savaşı gece gündüz takip ettiğini belirterek "Karabağ zaferi, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türk dünyasının en büyük zaferidir." dedi.

Azerbaycan temasları kapsamında işgalden kurtarılan Fuzuli ve Şuşa'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Sancar, "Şuşa kurtulursa oraya gidip iki rekat şükür namaz kılacağıma söz vermiştim. Ondan sonra ölürsem gözüm arkada kalmayacaktı. Allah'a şükür bunu yapabildim." diye konuştu.

Sancar, "Savaş meydanında kazandığınızı barış masasında kaybetmeyin. Osmanlı'nın gerileme döneminde bu büyük sorun olmuştur. Bunu hep göz önünde tutmak lazımdır. Bilim ve teknolojide kuvvetli olmak. Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyası bilim ve teknolojide ileride olursa biz ne sahada ne masada savaş kaybederiz." ifadelerini kullandı.

"İHA ve SİHA'larımızın temelinde bilim var"

Son 5 yıldır Türk dünyasını ziyaret ettiğini ve yöneticilere temel bilimlere yatırım yapmalarını tavsiye ettiğini bildiren Sancar, "Tam bağımsızlık ve hakkımızı koruyabilecek seviyeye ulaşmayı istiyorsak temel bilime yatırım yapmalıyız. Ben bir Türk milliyetçisiyim. Türk milliyetçiliğinin bir yönü de bilimde kuvvetli olmaktır. Bilimde kuvvetli olmazsan dış güçlerin yaptıklarına karşı koyamazsın. İHA ve SİHA'larımızın temelinde bilim var. Kaynaklarımız var. İnsan gücümüz var. Büyük potansiyelimiz var. Yeter ki gücümüzü temel bilime verelim. Çocuklarımızı deneysel bilime alıştıralım." diye konuştu.

"Kovid-19, tabiattan çıktı"

Sancar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) doğal ya da yapay bir virüs olup olmadığı yönündeki soruyu, "Kovid-19'u Çinliler icat etmedi. Birçok şayialar konuşuluyor. Kovid-19 tabiattan çıktı. Bu kadar." şeklinde yanıtladı.




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