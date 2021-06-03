Euro
10.57
Dolar
8.70
BIST 100
1,428.13
Altın
1,870.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Devlet Tiyatroları, açık havada perdelerini açtı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temsillerine ara veren Devlet Tiyatroları, "Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları" ile seyircisiyle yeniden buluştu.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 03.06.2021
Devlet Tiyatroları, açık havada perdelerini açtı

Ankara

Etkinliğin açılışı, İrfan Şahinbaş Sahnesi Macunköy Yerleşkesi'nde, Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği, Ankara Devlet Tiyatrosunca sahneye konulan "Bizim Yunus" oyunuyla yapıldı.

Devlet Tiyatroları, açık havada perdelerini açtı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temsillerine ara veren Devlet Tiyatroları, "Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları" ile seyircisiyle yeniden buluştu. Etkinliğin açılışı, İrfan Şahinbaş Sahnesi Macunköy Yerleşkesi'nde, Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği, Ankara Devlet Tiyatrosunca sahneye konulan "Bizim Yunus" oyunuyla yapıldı. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, temsil öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra Devlet Tiyatrolarını yalnız bırakmayan sanatseverlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bugün bizim açımızdan heyecanlı bir gün. Çok iyi bir hazırlık yaptık. Salgın önlemlerini alarak seyircilerimizi ağırlıyoruz. Seyircilerimiz de son derece ilgili ve kurallara dikkat ediyor. İlk haftada oynayacak oyunlarımızın neredeyse tamamı dolu. Bu da mutluluk verici. Çok iyi bir yaz sezonu geçireceğimizi düşünüyorum. Bu sene ikincisini düzenlediğimiz Yaz Oyunlarından geriye dönüş yok. Açık Hava Yaz Oyunları artık kalıcı hale geldi. Yaz-kış 12 ay çalışmaya devam edeceğiz."

Açılışı "Bizim Yunus" oyunuyla yaptıklarını belirten Kurt, Yunus Emre'nin "halkın şairi" olduğunu ve bu özelliğiyle sevgi ve hoşgörüyü Anadolu'dan bütün insanlığa yaydığını kaydetti.

Kurt, "Böylesinde değerli bir şairi anmak ve onu insanlarla paylaşmak bizim için en büyük mutluluk." dedi.

Haziran'da 4 oyun

Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları, yarın ve 5 Haziran cumartesi sahnelenecek "Bizim Yunus"un ardından 10, 11 ve 12 Haziran’da "Aşık Veysel"; 17, 18 ve 19 Haziran’da "Eyvah Nadir" ve 24, 25 ve 26 Haziran'da ise "Sonsuzluk Kitabevi" ile devam edecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ: Afrika'ya Kovid-19 aşısı sevkiyatı durma noktasına geldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 789 bin 137 oldu

Benzer haberler

Devlet Tiyatroları, açık havada perdelerini açtı

Devlet Tiyatroları, açık havada perdelerini açtı

Atölyesinde kendisi gibi yürüme engelli çocukların dünyasını sanatla renklendiriyor

Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları başlıyor

Gazze'de İsrail saldırılarından sanat da 'nasibini aldı'

Gazze'de İsrail saldırılarından sanat da 'nasibini aldı'
22. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

22. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı